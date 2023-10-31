شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يجهز عيد ومنصور لمواجهة البنك الأهلي بعد انتهاء الأزمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل ثنائي النادي المصري أحمد عيد وأحمد أيمن منصور الحسابات الفنية لعلي ماهر مدرب الفريق، للاعتماد عليهما فى المباراة المقبلة للفريق البورسعيدي أمام البنك الأهلي، والمقرر لها الأحد المقبل، وذلك بعد انتهاء أزمة مشاركة الثنائي مع الفريق بشكل ودي مع نادي الزمالك.

وكان نادي الزمالك قد تنازل عن شكواه ضد أحمد أيمن منصور وأحمد عيد، بسبب التوقيع لناديين، والتى حالت دون مشاركة اللاعبين مع المصري منذ بداية الموسم الجاري، وتسلم مسؤولو المصري كارنيهات اللاعبين.

ورفض علي ماهر مشاركة عيد ومنصور في المباراة الماضية أمام بيراميدز، بسبب حل الأزمة قبل اللقاء بفترة قليلة لم تكن كافية لدخول اللاعبين في أجواء اللقاء والتركيز مع المصري.

وخسر النادي المصري في الجولة الخامسة من دوري NILE، بثلاثة أهداف مقابل هدفين أمام بيراميدز، ليتلقى الهزيمة الثانية في الموسم الجاري.

ويستعد النادي المصري لمواجهة البنك الأهلي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة السادسة من دورى NILE.

ويحتل النادي المصري المركز الرابع في جدول مسابقة الدوري برصيد 9 نقاط وخاض المصرى 5 مباريات حقق الفوز فى 3 لقاءات وخسر مباراتين، وسجل لاعبو المصرى 7 أهداف واستقبلت شباكهم 8 أهداف أخرى.