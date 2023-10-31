شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم شعبان يبدأ مهمته مع الداخلية بعد الاتفاق على خلافة عبد الرازق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ هيثم شعبان، المدير الفني السابق لفريق سيراميكا وبتروجت، مهمته الجديدة في تدريب الداخلية، بعد الاتفاق على تدريبه الفترة المقبلة، خلفا لميمي عبد الرازق الذي استقال من تدريب الداخلية بعد مباراة فريقه أمام سيراميكا بسبب سوء النتائج.

ويبدأ هيثم شعبان مهمته خلال الفترة القادمة، بعد انتهاء الفريق الشرطي من مباراته أمام الإسماعيلي ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر الدوري المصري، وفقا للاتفاق الذي تم بين المدير الفني وإدارة الفريق الشرطي، والتي تولى فيها محمد معوض المدرب العام القيادة الفنية للفريق الشرطي.

ودارت مفاوضات بين هيثم شعبان وإدارة الداخلية خلال الأيام الماضية على بعض الأمور الخاصة، أبرزها أعضاء الجهاز الفني، في ظل رغبته في ضم بعض من العناصر التي عمل معها من قبل مثل عمرو حسن وعبد الحميد حسن "ميدو" الذين يعملون في منصب المدرب العام، ومصطفى عفيفي مدرب حراس المرمى.

ويتفاوض هيثم شعبان مع إدارة الداخلية من أجل بعض الأسماء من الجهاز الفني السابق ضمن الجهاز الفني الجديد، وهو ما سيتحدد وفقا للاتفاق النهائي بين المدير الفني وإدارة النادي الشرطي.

وحدد هيثم شعبان طلباته قبل تولي القيادة الفنية للداخلية وأهمها إبرام عدد من الصفقات الجديد لتقوية صفوفه، من أجل القدرة على المنافسة والبقاء في المنطقة الدافئة في جدول ترتيب الدوري المصري، باعتبار أن الفريق يحتاج إلى بعض الدماء الجديدة في بعض المراكز.