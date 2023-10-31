أزمة جيني هيرموسو.. قصة “قبلة” أوقفت بطلها 3 سنوات

ياسر رشاد - القاهرة - أوقف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الرئيس السابق للاتحاد الإسباني، لويس روبياليس، 3 سنوات، بسبب القبلة الشهيرة على شفتي بطلة مونديال السيدات، جيني هيرموسو.

وأعلن اتحاد "فيفا" في بيان: "قررت اللجنة التأديبية للفيفا منع لويس روبياليس، الرئيس السابق للاتحاد الإسباني لكرة القدم، من ممارسة جميع الأنشطة المتعلقة بكرة القدم على المستويين الوطني والدولي لمدة 3 سنوات، بعد أن وجدت أنه تصرف بشكل ينتهك المادة 13 من القانون التأديبي لفيفا".

وأقال الفيفا، في 26 أغسطس الماضي، روبياليس، من منصبه لضمان سير التحقيق بشأن سلوكه في نهائي كأس العالم لكرة القدم للنساء، إذ قام بتقبيل شفاه اللاعبة الإسبانية جيني هيرموسو، خلال توزيع الميداليات.

وأعلن روبياليس استقالته من منصبه كرئيس للاتحاد الإسباني وكنائب رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) في 10 سبتمبر، وسط ضغط متزايد في إسبانيا من مشرعين ولاعبات.

ويتم التحقيق مع روبياليس حاليا في إسبانيا، بقضية تعتبر جنائية، حيث أصدر قاض مدريدي أمر تقييد لإبعاده عن هيرموسو التي تلعب لصالح ناد في المكسيك، بينما يرفض روبياليس الاعتراف بارتكابه أي جرم.

