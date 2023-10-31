شكرا لقرائتكم خبر عن كولر والشناوى يتحدثان اليوم فى مؤتمر صحفى عن مباراة الأهلى وصن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحضر مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى، ومحمد الشناوي قائد الفريق، اليوم الثلاثاء، المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة صن داونز، المقرر لها الثامنة مساء غدٍ الأربعاء فى إياب نصف نهائى دوري السوبر الأفريقى.

ويبدأ المؤتمر الصحفي الخاص بالأهلي مساءً ويتحدث المدير الفني وقائد الفريق عن المباراة في حضور وسائل الإعلام.

ولم يكن الأهلي فى أفضل حالاته بمباراة الذهاب وفشل فى إنهاء "عقدة" صن داونز بعدم السقوط فى جنوب أفريقيا، وظهر أكثر من لاعب بعيدين عن مستواهم تماماً وفى مقدمتهم، مروان عطية وأفشة ورامي ربيعة ومحمد هاني.

فلم يكن الأهلي شرساً من الناحية الهجومية، وغاب عنه التوفيق فى الفرص القليلة التي سنحت للاعبين، ولم يُحسن صلاح محسن استغلال الفرص القليلة التى أتيحت له، ونفس الأمر بالنسبة للفرنسي أنتوني موديست الذي حل بديلاً في الدقيقة 68 لكنه اختفى تماماً.

وتأهل الأهلي إلى نصف نهائي البطولة في نسختها الأولى داخل القارة، بعد تخطيه سيمبا التنزاني في ربع النهائي بالتعادل 2-2 ذهابا و1-1 فى مباراة العودة باستاد القاهرة.

وفاز صن داونز على بيرو أتليتكو الأنجولي فى مباراة الذهاب بهدفين دون رد وانتهت مباراة الإياب في جنوب أفريقيا بالتعادل السلبي.

وأعلنت قنوات أون تايم سبورتس حصولها بشكل رسمي على حقوق نقل مباريات الدوري الأفريقي بمشاركة النادي الأهلي، بجانب قنوات أبو ظبى الرياضية.