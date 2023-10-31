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وائل رياض يحدد موعد سفر بعثة منتخب الشباب لتونس استعداداً لبطولة شمال أفريقيا

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القاهرة - سامية سيد - حدد وائل رياض، المدير الفني لمنتخب مصر للشباب، 11 نوفمبر المقبل موعداً لسفر بعثة المنتخب إلى تونس للمشاركة في بطولة شمال أفريقيا. وأسفرت قرعة بطولة شمال أفريقيا لمنتخبات الشباب عن مواجهة منتخب مصر للشباب بقيادة وائل رياض مع ليبيا الأربعاء 15 نوفمبر المقبل، ثم الجزائر يوم 17 من نفس الشهر.

 

ويلتقي منتخب مصر للشباب نظيره التونسي الأحد 19 نوفمبر ويختتم مشواره في البطولة أمام المغرب يوم 21 من الشهر ذاته.

 

وتقام بطولة شمال أفريقيا لمنتخبات الشباب في تونس، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر المقبل بمشاركة منتخبات مصر وتونس والمغرب وليبيا والجزائر.

 

وأشاد وائل رياض، المدير الفني للمنتخب، بمعسكريّ الإسماعيلية والقاهرة ، مؤكدا أنه حقق الكثير من خلال المعسكرين أهدافه واستفاد الجهاز الفني واللاعبون منهما بشكل كبير، موضحا أن جميع اللاعبين ظهروا بمستوى مميز ومازال لديهم الأفضل لتقديمه لمنتخب مصر، لافتا إلي أنه سيتابعهم باستمرار مع أنديتهم للتأكد من تطور مستواهم.

 

وكلف مجلس إدارة اتحاد الكرة محمد بركات، عضو المجلس، بالإشراف على منتخب الشباب الذى يقوده وائل رياض، بعدما تم تشكيل الجهاز الفنى لهذا المنتخب مؤخراً ويضم بجانب وائل رياض كلا من علاء عبده مدبا عاما وأيمن طاهر مدربا لحراس المرمى، وعادل محفوظ مديرا إداريا.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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