شكرا لقرائتكم خبر عن وائل رياض يحدد موعد سفر بعثة منتخب الشباب لتونس استعداداً لبطولة شمال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد وائل رياض، المدير الفني لمنتخب مصر للشباب، 11 نوفمبر المقبل موعداً لسفر بعثة المنتخب إلى تونس للمشاركة في بطولة شمال أفريقيا. وأسفرت قرعة بطولة شمال أفريقيا لمنتخبات الشباب عن مواجهة منتخب مصر للشباب بقيادة وائل رياض مع ليبيا الأربعاء 15 نوفمبر المقبل، ثم الجزائر يوم 17 من نفس الشهر.

ويلتقي منتخب مصر للشباب نظيره التونسي الأحد 19 نوفمبر ويختتم مشواره في البطولة أمام المغرب يوم 21 من الشهر ذاته.

وتقام بطولة شمال أفريقيا لمنتخبات الشباب في تونس، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر المقبل بمشاركة منتخبات مصر وتونس والمغرب وليبيا والجزائر.