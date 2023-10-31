شكرا لقرائتكم خبر عن وائل رياض يحدد موعد سفر بعثة منتخب الشباب لتونس استعداداً لبطولة شمال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر
ويلتقي منتخب مصر للشباب نظيره التونسي الأحد 19 نوفمبر ويختتم مشواره في البطولة أمام المغرب يوم 21 من الشهر ذاته.
وتقام بطولة شمال أفريقيا لمنتخبات الشباب في تونس، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر المقبل بمشاركة منتخبات مصر وتونس والمغرب وليبيا والجزائر.
وأشاد وائل رياض، المدير الفني للمنتخب، بمعسكريّ الإسماعيلية والقاهرة ، مؤكدا أنه حقق الكثير من خلال المعسكرين أهدافه واستفاد الجهاز الفني واللاعبون منهما بشكل كبير، موضحا أن جميع اللاعبين ظهروا بمستوى مميز ومازال لديهم الأفضل لتقديمه لمنتخب مصر، لافتا إلي أنه سيتابعهم باستمرار مع أنديتهم للتأكد من تطور مستواهم.
وكلف مجلس إدارة اتحاد الكرة محمد بركات، عضو المجلس، بالإشراف على منتخب الشباب الذى يقوده وائل رياض، بعدما تم تشكيل الجهاز الفنى لهذا المنتخب مؤخراً ويضم بجانب وائل رياض كلا من علاء عبده مدبا عاما وأيمن طاهر مدربا لحراس المرمى، وعادل محفوظ مديرا إداريا.
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