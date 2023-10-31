شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يكثف جلسات العلاج الطبيعي لتجهيز أحمد الشيخ لمواجهة سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكثف الجهاز الطبي للاتحاد السكندري، برئاسة الدكتور محمد الصاوي، جلسات العلاج الطبيعي لأحمد الشيخ لاعب زعيم الثغر من أجل تجهيزه بعد شكواه من التهابات في مفصل الركبة اليمنى، ويحتاج بعض الوقت حتى يكون جاهزاً للمشاركة فى مباريات فريقه.

ولا يعاني أحمد الشيخ من الإصابة في وتر أكيلس، كما تردد من قبل، وأن الإصابة مجرد التهابات فى مفصل الركبة فقط، ويحتاج لبرنامج تأهيلي فقط قبل التعافي من الإصابة ليكون متاحاً أمام الجهاز الفني للاستعانة به في المباريات.

ويواصل فريق الاتحاد السكندري استعداداته وخوض التدريبات اليومية، استعدادا لديربي الإسكندرية ضد سموحة يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر دوري nile، حيث يحتل الاتحاد المركز السادس برصيد 8 نقاط.