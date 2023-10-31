شكرا لقرائتكم خبر عن أوسوريو يحذر لاعبى الزمالك من الخسارة الثانية على التوالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفنى لفريق الزمالك ، لاعبى فريقه من مباراة زد، المقرر له الجمعة المقبل، حيث حذرهم من تلقى الخسارة الثانية على التوالي، بعد الخسارة أمام انبى فى الجولة الخامسة و التى انتهت 2/1 .

وأكد أوسوريو للاعبيه على قوة فريق زد، ورغبته الكبيرة في تحقيق الفوز على الزمالك كونه صاعد حديثًا للدورى الممتاز، ويمتلك كافة مقومات النجاح، مما سيصعب المباراة على الطرفين.

ويستعد الزمالك لمواجهة زد اف سى فى السابعة مساء الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولى فى الأسبوع السادس من عمر دوري Nile.

الزمالك بدأ رحلة استعادة التتويج بالدوري المصري من خلال مواجهة بيراميدز بالجولة الأولى للمسابقة والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق، ثم تعادل بهدف لكل فريق مع المقاولون العرب بالجولة الثانية ثم فاز على البنك الاهلى بهدفين مقابل هدف ثم فاز على سموحة بخماسية مقابل هدف ثم خسر من انبى بهدفين مقابل هدف.