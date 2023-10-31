شكرا لقرائتكم خبر عن المحترفون ينضمون لمعسكر الفراعنة 13 نوفمبر استعدادا لجيبوتى وسيراليون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينضم اللاعبون المحترفون لمعسكر المنتخب الوطنى المقبل 13 نوفمبر استعداداً لمباراتي جيبوتي وسيراليون فى الجولتين الأولى والثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، قائمة اللاعبين المحترفين الأولية لمعسكر شهر نوفمبر، المقرر انطلاقه فى الفترة من 13 حتى 21 نوفمبر المقبل، وهم: محمد النني وطارق حامد وحمدي فتحي ومحمد صلاح ومحمود حسن تريزيجيه وأحمد حسن كوكا ومصطفى محمد ومحمد شريف وعمر مرموش.

ويخوض منتخب مصر مباراته الأولى أمام جيبوتي يوم 16 نوفمبر باستاد القاهرة، ثم مباراة سيراليون يوم 19 في ليبريا.

تضم مجموعة منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2026 منتخبات: بوركينا فاسو، غينيا بيساو، سيراليون، إثيوبيا، وجيبوتي.

قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، بالتنسيق مع الشركة المتحدة للرياضة، توفير طائرة خاصة لمنتخب مصر الأول بقيادة البرتغالي روي فيتوريا للسفر إلى ليبريا لمواجهة منتخب سيراليون فى الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، خاصة أن منتخب سيراليون يلعب مبارياته خارج ملعبه بناء على تعليمات الاتحاد الأفريقي.