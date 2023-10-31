الامارات | رسالة مؤثرة من ميسي في ليلة تتويجه ملكا لتاريخ كرة القدم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجه أسطورة كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم إنتر ميامي الأمريكي، رسالة مؤثرة في ليلة تتويجه بجائزة الكرة الذهبية لهذا العام 2023، للمرة الثامنة في مسيرته، وذلك خلال الحفل الذي أقامته "فرانس فوتبول" التي تقدم الجائزة المرموقة، في باريس، ليصبح أول لاعب يصل إلى هذا الرقم من الكرات في تاريخ كرة القدم.

وعقب إعلان تتويجه باللقب والوقوف أمام المتواجدين في القاعة، وقف كل من تواجد بالقاعة احتراما وقاموا بالتصفيق للاعب الذي قام بتوجيه رسالة مؤثرة لم يكن أحد يتوقعها، حيث قال: "لم أتصور أبدا بأن أحظى بهذه المسيرة، أنا محظوظ بكل ذلك وأعتقد هذا صعب جدا".

وأضاف ميسي: "أن تكون في أفضل نادي بالتاريخ والفوز بالكثير من الألقاب، أعتقد تلقيت عدة هزائم صعبة مع المنتخب ولم أستسلم أبدا وواصلت القتال من أجل مواصلة حلمي بالفوز بالكوبا وكأس العالم، فخور جدا بتحقيق كل ذلك".

ووجه ميسي رسالة لمنافسيه في الجائزة هذا الموسم مبابي وهالاند وقال: "أعتقد أن مبابي وهالاند سيفوزان بالكرة الذهبية يوما ما، أثق في ذلك"، وعن موعد اعتزال كرة القدم قال: "الاعتزال؟ لا أعرف بالحقيقة، كنت أتحدث مؤخرا كثيرا لكن أريد الاستمرار ومواصلة الاستمتاع، لا أستطيع تحديد موعد معين وكرة القدم تتغير كل يوم، كما قلت أنا أحب كرة القدم وأريد الاستمرار".

وأضاف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي حديثه قائلا: "اليوم هو ذكرى ميلاد دييغو مارادونا ولا يوجد مكان أفضل من هنا لأتمنى له عيد ميلاد سعيد. أينما كنت، عيد ميلاد سعيد يا دييغو. هذا لك أيضا".