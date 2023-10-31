شكرا لقرائتكم خبر عن مروان حمدي ينتظر تحديد مصيره مع المصري بعد أزمة مباراة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب مروان حمدي، مهاجم النادي المصري، تحديد مصيره مع النادي البورسعيدي بعد انتهاء التحقيق معه، خاصة بعدما ترددت أصوات تطالب برحيل اللاعب عن النادي عقب واقعة "البصق" على الجماهير فى مباراة بيراميدز الأخيرة.

وكان مجلس المصري قد قرر إيقاف مروان حمدي وإحالته للتحقيق بعد خصم مليون جنيه من مستحقاته، لما بدر منه من سلوك سيئ خلال اللقاء تجاه الجماهير، ومن المقرر أن يحسم مجلس المصري مصير اللاعب خلال الساعات المقبلة، خاصة بعد خروجه من حسابات الجهاز الفني لمباراة البنك الأهلي المرتقبة.

ويعمل الجهاز الفني للنادي المصري، بقيادة علي ماهر، على تجهيز الثنائي، غيلاس قناوي وأمانكونا لقيادة هجوم الفريق البورسعيدي في اللقاء المقبل أمام البنك الأهلي في اللقاء الذي يجمع الفريقين الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة السادسة من دورى NILE.

وخسر النادي المصري في الجولة الخامسة من دوري NILE، بثلاثة أهداف مقابل هدفين أمام بيراميدز، ليتلقى الهزيمة الثانية في الموسم الجاري.

من جهته أكد الحسيني أبو قمر، نائب رئيس مجلس إدارة النادي المصري، أن مروان حمدي من الطبيعي غيابه عن اللقاء المقبل، وقال أبو قمر، إنه من الطبيعي أن يغيب مروان حمدي عن مواجهة البنك الأهلي، وألا يشارك بعد قرار النادي بإيقافه.

ويحتل النادي المصري المركز الرابع في جدول مسابقة الدوري برصيد 9 نقاط وخاض المصرى 5 مباريات حقق الفوز فى 3 لقاءات وخسر مباراتين، وسجل لاعبو المصرى 7 أهداف واستقبلت شباكهم 8 أهداف أخرى.