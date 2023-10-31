شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال يعبر الحزم إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

قادت ثلاثية نظيفة لكل من الهلال والفيصلي إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين على حساب الحزم والنجمة، إلى جانب تأهل الخليج الذي تغلب بركلات الترجيح على ضمك في افتتاح ثمن نهائي البطولة.

على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض انتظر الهلال حتى الدقيقة 52 ليبدأ بافتتاح التسجيل على ضيفه الحزم من نقطة الجزاء عن طريق البرتغالي نيفيز، وسجل الصربي ميتروفيتش هدفين بعد دخوله من دكة الاحتياط أولها في الدقيقة 79 والثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 83 ليواصل «الزعيم» رحلته فعلياً في حملة الدفاع عن اللقب الذي حققه في الموسم الماضي.

وسجل الفيصلي الناشط في الدرجة الأولى ثلاثية مماثلة على نظيره في نفس الدرجة النجمة لينضم إلى فرق دور الثمانية.

سجل ثلاثية «العنابي» لوكاس فييرا في الدقيقتين 4 و51 ويزيد حبشان في الدقيقة 54+4.

واحتاج الخليج لركلات الترجيح من أجل إقصاء ضمك بركلات الترجيح 6-5 بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

سجل للخليج دزنغ وويونغ في الدقيقة 27 وتعادل ضمك بواسطة نيكولا ستانسيو في الدقيقة 33 وشهد اللقاء إكمال الخليج المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد منصور حمزي في الدقيقة 110.