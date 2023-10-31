شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا مانشستر سيتي هو أفضل ناد في العالم؟ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

أكد الإسباني فيران سوريانو المدير التنفيذي لنادي مانشستر سيتي بطل الثلاثية والسوبر الأوروبي، في خطابه بعد تسلم جائزة أفضل فريق في العالم للموسم للعام الثاني على التوالي في حفل توزيع جائزة الكرة الذهبية في باريس، أن سنوات من العمل والمثابرة وراء موسم سيتي الاستثنائي وقال: «نشعر بفخر كبير، كل واحد في مانشستر سيتي فخور جداً. قدمنا موسماً مميزاً جداً، لكنه ليس نتاج موسم واحد. نحن هنا بفضل لاعبين وطاقم تدريبي ومدير كرة استثنائيين وخلفهم الكثير من الناس العاملين خلف الكواليس. إنه نتاج 10 سنوات من العمل».

ولم يحضر الإسباني بيب جوارديولا مدرب الفريق الحفل في العاصمة الفرنسية لكن حضر نجومه هالاند وألفاريز وإيدرسون ورودري وروبن دياز وجفارديول وبيرناردو سيلفا الذي علق من جهته: «وجود خمسة لاعبين من سيتي في قائمة الـ10 مراكز الأولى من المرشحين لجائزة الكرة الذهبية يعني أن جهودنا الجماعية كانت رائعة وكبيرة ولدينا الطموح لتقديم أداء أفضل».

وجاءت تصريحات سوريانو وسيلفا بعد فوز النجم النرويجي إيرلينغ هالاند بجائزة غيرد مولر لأفضل هداف في الموسم وتسلم هالاند الجائزة من النجم الإنجليزي جاري لينيكر.

وأكد هالاند، رغم ردة فعل أولية باردة بعد سماع فوز النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بجائزة الكرة الذهبية، استحقاق أسطورة برشلونة للكرة الذهبية الثامنة وقال: «هو يستحقها لأنه حصد كأس العالم». وخطفت إيزابيل هاوسينغ خطيبة النجم النرويجي الأنظار من أنتونيللا زوجة ميسي بإطلالة ذهبية فيما فضلت أنتونيلا اللون الأسود تماشياً مع بدلة زوجها وأولادها الثلاثة.