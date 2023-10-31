شكرا لقرائتكم خبر عن القوة الجوية ودهوك والقاسم تواصل التحليق في الدوري العراقي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

واصلت فرق القوة الجوية ودهوك والقاسم تحليقها في صدارة دوري نجوم العراق لكرة القدم في جولته الثانية، بينما تمكن فريق الشرطة من تصحيح مساره بهدف قاتل، في حين لم يزل الزوراء بعيداً عن طموحات جمهوره.

وفاز فريق القوة الجوية على مستضيفه فريق نفط الوسط 1-0، في المباراة التي جرت بينهما على ملعب «النجف الدولي»، ضمن مباريات الجولة الثانية من المسابقة.

سجل هدف القوة الجوية والمباراة الوحيد اللاعب سعد الأمير في الدقيقة 36.

وبهذا الفوز، رفع القوة الجوية رصيده إلى 6 نقاط، في المركز الثالث، فيما بقي نفط الوسط في المركز التاسع بنقطة وحيدة.

وبالنتيجة ذاتها فاز فريق دهوك على مضيفه فريق نوروز في المباراة التي جرت بينهما على ملعب «السليمانية الدولي».

سجل هدف دهوك والمباراة الوحيد المحترف الإيفواري يانيك زاكري في الدقيقة 18.

وشهدت المباراة تعرّض لاعب دهوك هيران أحمد آزاد، إلى الطرد لضربه أحد لاعبي نوروز.

ليرفع دهوك رصيده إلى 6 نقاط، ليكون بصدارة الترتيب، بينما توقف رصيد نوروز عند 3 نقاط ليتراجع إلى المركز الخامس.

ونجح فريق القاسم بتحقيق فوز مهم على ضيفه فريق أربيل 2-1 في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب «الكوت الأولمبي» بمحافظة واسط.

سجل هدفي القاسم المحترف ميسوكو أولمو والحارث حاتم في الدقيقتين 15 و64، بينما سجل هدف أربيل الوحيد اللاعب شيركو كريم في الدقيقة 20.

ورفع القاسم رصيده إلى 6 نقاط ليكون بصدارة الفرق، فيما توقف رصيد أربيل عند نقطة وحيدة بالمركز 11.

وواصل فريق الزوراء نتائجه السلبية عندما خرج متعادلاً مع مستضيفه نفط ميسان (1-1)، في المباراة التي احتضنها ملعب «البصرة الدولي».

تقدم نفط ميسان بهدف عكسي سجله مدافع الزوراء مصطفى ناظم، بالخطأ في مرماه، في الدقيقة الرابعة، بينما أدرك التعادل للزوراء المحترف كولينس أوباري في الدقيقة 78 من ركلة جزاء.

وشهدت المباراة إخفاق لاعب الزوراء حسن عبد الكريم «قوقية»، في التسجيل من ركلة جزاء في شوط المباراة الأول.

وحصل الزوراء على أول نقطة له هذا الموسم وضعته في المركز 15، وهو مركز لا يتناسب مع طموحات جمهوره الواسع جداً، بينما رفع نفط ميسان رصيده إلى نقطتين ليكون في الموقع التاسع.

وتمكن فريق الشرطة من تحقيق فوز صعب على ضيفه فريق كربلاء 2-1، في المباراة التي جرت بينهما على ملعب «الزوراء الدولي».

سجل هدف كربلاء الوحيد اللاعب مصطفى راضي في الدقيقة 61، بينما سجل هدفي الشرطة اللاعبان محمد مزهر ومهند علي، «ميمي»، في الدقيقتين 84 و90+6.

وبهذا الفوز نال الشرطة أول 3 نقاط له وضعته في المركز الثامن، فيما تراجع كربلاء إلى الترتيب 12 بنقطة وحيدة.

وضمن الجولة ذاتها تقام الثلاثاء 4 مباريات، إذ يلتقي الكرخ مع ضيفه الميناء على ملعب «الساحر أحمد راضي» في بغداد، ويتواجه نفط البصرة مع ضيفه أمانة بغداد على ملعب «البصرة الدولي»، ويتقابل الكهرباء مع ضيفه الحدود على ملعب «الزوراء الدولي» في بغداد، وأخيراً يحتضن ملعب زاخو في محافظة دهوك مباراة زاخو وضيفه النجف.