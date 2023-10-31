شكرا لقرائتكم خبر عن الزوراء العراقي: لن نستغني عن حسام البدري والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

نفت الهيئة الإدارية لنادي الزوراء الرياضي العراقي، الشائعات التي يطلقها البعض حول نية الإدارة بالاستغناء عن مدرب فريقها الكروي الأول، المصري حسام البدري، بسبب عدم ظهور الفريق بصورة تتناسب مع تاريخه وجماهيريته، في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي، أو في دوري نجوم العراق.

وقال شاكر الجبوري، أمين سر نادي الزوراء، إن «كل ما يقال عن وجود نية لدى إدارة الزوراء في الاستغناء عن خدمات المدرب المصري حسام البدري، هي أقاويل كاذبة، ولا أساس لها من الصحة، فالإدارة عندما تعاقدت مع البدري كانت وضعت ثقتها المطلقة فيه، وهو مدرب كبير، ويمتلك سيرة تدريبية رائعة جداً، فضلاً عن ذلك أنه يعمل بجدّ ومثابرة مع الزوراء، ولكن الوقت لم يساعده على تنفيذ وتطبيق أفكاره».

وأضاف، أن «إدارة الزوراء معروف عنها أنها لا تستغني بسهولة عن المدربين، لأنها تدرك جيداً أن المدرب يحتاج إلى فسحة زمنية مناسبة حتى يستطيع أن يفرض أسلوبه على الفريق».

ولفت إلى أن «فريق الزوراء سوف يتحسن مستواه الفني، وكذلك نتائجه مع استمرار مباريات دوري نجوم العراق، وأيضاً ما تبقى له من مباريات في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي، وقد ظهر الزوراء في مبارياته الأخيرة بصورة جيدة برغم أن خسارته مع فريق نوروز لم تكن متوقعة بالمرة، لكن هذا هو حال لعبة كرة القدم».

الجدير بالذكر أن جماهير الزوراء الواسعة غاضبة جداً على إدارة الزوراء التي يترأسها نجم الكرة العراقية السابق، فلاح حسن، لأن الإدارة لم تقم بالمحافظة على لاعبيها في الموسم الماضي، وكذلك لم تتحرك لعقد صفقات جيدة يمكن أن تساعد الفريق في تحقيق نتائج جيدة.

وبحسب المراقبين لفريق الزوراء، فإن الفريق يفتقد إلى اللاعب الهداف، وكذلك إلى لاعب قيادي في خط الوسط، فضلاً عن عدم وجود استقرار في خط الدفاع، ما جعل عملية اختراقه سهلة.

وكان المدرب المصري حسام البدري أكد في أكثر من مناسبة أنه يحتاج إلى الوقت فقط، حتى يتمكن من تهيئة فريق الزوراء بالصورة التي ترضي جماهيره الواسعة التي كثيراً ما أشاد بها البدري واعتبرها السند الحقيقي للفريق، ولطاقمه التدريبي.