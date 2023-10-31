شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف إلى كواليس حفل الكرة الذهبية وماذا قال ميسي لمارادونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

عبر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بطل العالم بعد فوزه بجائزة الكرة الذهبية للمرة الثامنة في مسيرته، عن رفضه إجراء مقابلات خاصة خشية تسريب تفاصيلها.

وعمد ميسي لتقريع إيباي المؤثر في مواقع التواصل الاجتماعي، والذي تناول معه ميسي العشاء قبل رحيله عن برشلونة بيوم واحد والذي نقل حفل الجائزة الذهبية مباشرة على قناته في منصة twitch. وبالكاد هنأ إيباي النجم الأرجنتيني على الجائزة فقال له ميسي: «أنا غاضب منك، لم يعجبني ما فعلت في المرة الماضية من إظهار محتوى الرسائل بيننا وجعل كل شيء علنياً. لن أرد على أسئلتك أبداً بعد اليوم، لا شيء فيه خصوصية معك».

وقال إيباي بسرعة لميسي: «لقد مسحتها، مسحتها»، لكن ميسي قال له: «لقد أجبت عن أسئلتك بشكل جيد وبطريقة جيدة وأنت أظهرت ما قلت للجميع وأخبرتهم، في المرة القادمة لن أرد على سؤال منك». وحاول المؤثر الإسباني المتخصص بالرياضة تغيير وجهة الحوار وسأله عن شعوره وهو يفوز بالجائزة للمرة الثامنة فقال ميسي: «انظروا إلى الوغد كيف يغير الموضوع...» ثم انفجر الاثنان بالضحك.

وتذكر ميسي أسطورة الأرجنتين دييجو مارادونا الذي رحل في 2020 بمناسبة توافق حفل الجائزة مع الذكرى الـ63 لميلاد مارادونا. وقال ميسي: «أينما كنت، هذه الجائزة أيضاً لك. عيد ميلاد سعيد دييجو»، ثم علا تصفيق الحضور.

وحضر نجم إنتر ميامي الأمريكي حالياً الحفل برفقة زوجته أنتونيلا وأولاده الثلاثة تياغو وماتيو وشيرو، وتسلم ميسي الجائزة من مالك إنتر ميامي بالشراكة النجم الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام ثم حاول ماتيو استعراض عضلاته وطلب من والده حمل الكرة الذهبية لكنه بعدما اكتشف ثقل وزنها أعادها لأبيه.

مبابي بوجه عابس

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علا الوجوم وجه الفرنسي كيليان مبابي الذي خسر نهائي كأس العالم أمام ميسي وانتهى بالمركز الثالث في الترشيحات خلف ميسي وهالاند نجم سيتي طوال الحفل، فيما علا صفير الحضور وأغلبهم من فرنسا عندما أعلن دروجبا، أسطورة تشيلسي، فوز إيميليانو مارتينيز، حارس الأرجنتين وأستون فيلا الملقب بـ«ديبو»، بجائزة ياشين لأفضل حارس.

وقال دروجبا للحضور بعد تعالي الصافرات: «رجاء، رجاء، احترام».

وكان مارتينيز بطل نهائي كأس العالم إذ أنقذ هجمة خطيرة من مهاجم فرنسا راندال كولو مواني وأنقذ اثنين من ركلات الترجيح وتم عرض تصديه لكرة مواني على الشاشة خلفه وأيضاً علا الصفير وقال دروجبا مجدداً: «رجاء».

وتسلم مارتينيز الجائزة من والده وعلق بعدها الحارس: «أعجز عن التعبير عن مشاعري بعد الفوز بهذه الجائزة، بدون مساعدة زملائي في المنتخب وأستون فيلا ما كان هذا ممكناً، هذه أهم لحظة في مسيرتي».

وسبق لمارتينيز أن ترشح للجائزة في 2021 لكن فاز بها جيانلوجي دوناروما وتفوق مارتينيز على بطل الثلاثية والسوبر الأوروبي إيدرسون حارس مانشستر سيتي وآرون رامسديل حارس أرسنال وأندريه أونانا حارس الإنتر واليونايتد حالياً وتيبو كورتوا حارس ريال مدريد وتير شتيجن حارس برشلونة.

مشجعو أرسنال غاضبون

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وعبر مشجعو نادي أرسنال الإنجليزي عن غضبهم من المراكز التي احتلها نجومهم بالترشيحات، إذ حل نجمهم بوكايو ساكا خلف حارس مانشستر يونايتد الحالي أندريه أونانا في ترشيحات الكرة الذهبية. وحل ساكا في المركز الـ24 رغم أن خريج أرسنال( الـ22 عاماً) قدم موسماً مذهلاً الموسم الماضي ومن التعليقات:«يستحق أحد المراكز الـ5 الأولى، سرقوا الفتى نجمي»، و«أغلقوا كل عرض الحفل هذا، أونانا أفضل من ساكا وموسيالا».

وحل كابتن أرسنال مارتن أوديجارد في المركز الـ28 ومن التعليقات: «ما قصة هذه الترشيحات؟ مارتن يجب أن يكون ضمن الـ10 الأوائل»، و«المركز الـ28؟ بصراحة لقد تعرض للسرقة».