شكرا لقرائتكم خبر عن «ملك الكرة الذهبية» يريد الاستمتاع باللعب مع الأرجنتين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فاز ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم للمرة الثامنة ليمدد رقمه القياسي بعد تفوقه على النرويجي إرلينج هالاند أفضل لاعب في أوروبا والفائز بالثلاثية مع مانشستر سيتي.

ولعب ميسي نجم إنتر ميامي، والذي فاز بهذه الجائزة لآخر مرة في 2021، دوراً محورياً في قيادة الأرجنتين لنيل أول ألقابها في كأس العالم منذ 36 عاماً في قطر العام الماضي.

ويتفوق اللاعب البالغ من العمر 36 عاما الآن بثلاث كرات ذهبية على منافسه كريستيانو رونالدو الذي فاز بآخر ألقابه الخمسة في 2017.

وبذلك يكون ميسي قد احتل مركزاً بين الثلاثة الأوائل 14 مرة إجمالاً، وهو رقم قياسي. واحتل المركز الثاني في خمس مناسبات.

وقال ميسي:لم أكن أتخيل أن أحظى بهذه المسيرة الرائعة مع كل ما حققته من إنجازات والحظ الذي خدمني باللعب مع أفضل فريق في العالم، أفضل فريق في التاريخ. من الرائع الفوز بهذه الجوائز الفردية.الفوز بكأس كوبا أمريكا وبعدها كأس العالم أمر مذهل.

وأضاف:كل جوائز (الكرة الذهبية) التي حصلت عليها تحمل مكانة خاصة لأسباب مختلفة.

وقال ميسي لرويترز:أنا سعيد لنيل هذا التقدير الذي حصلت عليه بفضل ما حققناه (جميعاً كلاعبين) مع المنتخب الوطني.هذا اللقب (كأس العالم) الذي كنا نهدف إليه لسنوات عديدة يجعل الأمر أكثر خصوصية.

ورداً على سؤال عما إذا كان سيستمر حتى كأس العالم 2026، قال ميسي:لا أفكر في ذلك الأمر. سأستمتع (بمسيرتي) يوماً بيوم.ستكون هناك بطولة كوبا أمريكا أولا في الولايات المتحدة (عام 2024). أما (كأس العالم 2026)، فلا أفكر في الأمر حالياً.

واحتل ميسي، الذي حقق الكرة الذهبية لأول مرة في مسيرته في 2009 وحصل على أربع كرات ذهبية على التوالي حتى 2012، المركز الثاني خلف هالاند في جوائز الاتحاد الأوروبي (اليويفا) للأفضل في أغسطس آب.

وكان هالاند، البالغ من العمر 23 عاما، أحد أبرز المرشحين للحصول على الكرة الذهبية الأولى له بعد تسجيله 52 هدفا في 53 مباراة بجميع المسابقات الموسم الماضي حيث فاز سيتي بدوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي.

لكن مسيرة الأرجنتيني ميسي الخيالية في كأس العالم في قطر حيث حصل على الكرة الذهبية لأفضل لاعب والحذاء الفضي (سبعة أهداف وثلاث تمريرات حاسمة) ساعدته على التفوق على المهاجم النرويجي للحصول على الجائزة.

وكانت كأس العالم هي البطولة الكبرى الوحيدة التي تراوغ ميسي حيث عوضت الأرجنتين خسارتها في نهائي 2014 أمام ألمانيا بينما أصبح في مارس آذار ثالث لاعب في التاريخ يسجل 100 هدف دولي.

وفاز ميسي أيضاً بلقب الدوري الفرنسي مع باريس سان جيرمان قبل أن ينتقل إلى إنتر ميامي حيث ساعد الفريق المنافس في الدوري الأمريكي للمحترفين على الفوز بكأس الدوري الأمريكي-المكسيكي وهو أول لقب كبير في تاريخ الفريق.

بونماتي الأفضل في السيدات

ونالت آيتانا بونماتي لاعبة برشلونة ومنتخب إسبانيا جائزة أفضل لاعبة في العالم في حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية في باريس.

وقادت بونماتي منتخب بلادها للفوز بكأس العالم للسيدات كما حصدت كل الألقاب الممكنة مع برشلونة الذي نال جائزة أفضل فريق نسائي في العالم.

ومنح نجم التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش الجائزة للاعبة الإسبانية التي قالت في الحفل:كان عاماً استثنائياً لنا. هي جائزة فردية لكن لعبتنا جماعية في الأساس. أتوجه بالشكر للأندية التي لعبت لها. شكرا للعائلة والأصدقاء.

وحصدت بونماتي (25 عاماً) دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني مع برشلونة.

وفي الحفل أيضاً، نال الإنجليزي جود بلينجهام لاعب ريال مدريد جائزة أفضل لاعب شاب (تحت 21 عاماً) في العالم.

كما حصل البرازيلي فينيسيوس جونيور على جائزة سقراطيس للعمل الإنساني خارج الملاعب.

وفاز الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز بجائزة ليف ياشين لأفضل حارس مرمى ونال النرويجي إرلينج هالاند جائزة جيرد مولر لأفضل هداف لعام 2023.

وحصل مانشستر سيتي على جائزة أفضل فريق بعد الفوز بثلاثية دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي.