شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب مانشستر يونايتد عاقب لاعبيه بالاستماع لاحتفالات سيتي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

كشف تقرير عن إجبار الهولندي إيريك تن هاغ مدرب مانشستر يونايتد، لاعبيه على الصمت في غرفة الملابس بعد خسارة «الديربي» بثلاثية نظيفة في الدوري الممتاز كي يسمعوا احتفالات لاعبي سيتي في غرفة الملابس المقابلة بملعب أولد ترافورد.

وكان تن هاغ قرر قبل «الديربي» منح لاعبيه استراحة يوم الاثنين في حال الفوز على حامل اللقب لكنه ألغاها بعد الخسارة وأخبر اللاعبين بإقامة جلسات تمرين مكثفة وعرض لقطات من الديربي كي يعرف كل لاعب الخطأ الذي ارتكبه بالمباراة.

وهذه أسوأ بداية موسم لليونايتد منذ 1986-1987 وطرد حينها المدرب رون أتكنسون في 6 نوفمبر.

الخسارة الخامسة وفارق الـ11 نقطة مع المتصدر توتنهام دفعت اللاعبين للتذمر من تكتيك المدرب، وأظهر المهاجم الإنجليزي ماركوس راشفورد عدم مبالاته بعقوبات المدرب بخروجه للاحتفال بعيد ميلاده الـ26 في أحد مطاعم المدينة.

وذكر التقرير أن زميل راشفورد، تيريل مالاسيا كان حاضراً أيضاً وانتهى الحفل قرابة الثالثة والنصف فجراً، لكن راشفورد حضر التمرينات الصباحية يوم الاثنين، وقال مصدر إن النادي خطط لإقامة حفل لتهنئة راشفورد بمناسبة عيد ميلاده في أحد مرافق النادي.