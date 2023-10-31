شكرا لقرائتكم خبر عن علي حصني يغازل فريقه المبعد عنه والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

غازل علي حصني، لاعب فريق الشرطة العراقي الأول لكرة القدم الذي تم إبعاده من الفريق الأسبوع الماضي بسبب منشور على إحدى صفحاته الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي، فريقه بعد فوزه على ضيفه فريق كربلاء 2- 1.

ونشر حصني، وهو لاعب سابق في المنتخب العراقي الأول لكرة القدم على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» صورة فريق الشرطة قبل مباراته مع كربلاء وكتب عليها العبارة التالية: «ألف مبروك شباب ما قصرتو».

ويبدو أن اللاعب علي حصني ومن خلال هذا المنشور يحاول جاهداً تصحيح وضعه مع فريق الشرطة والعودة إليه مجدداً وتمثيله في منافسات دوري نجوم العراق، لأنه لا يرغب بالبقاء بعيداً عن ممارسة لعبة كرة القدم.

وكان البعض من جماهير فريق الشرطة قد طالب المدرب المساعد للفريق حسين عبد الواحد بضرورة العمل على إعادة اللاعب علي حصني إلى صفوف الفريق، لأنه لاعب مهم يحتاج إليه الفريق في مشواره الطويل في دوري نجوم العراق، لأن منهاج الدوري بات ضاغطاً على جميع الفرق وتحتاج الفرق إلى وفرة من اللاعبين حتى تستطيع تحقيق النتائج الجيدة.