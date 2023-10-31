مصدر يكشف موقف كهربا النهائي من مباراة الأهلي وصنداونز



محمد اسماعيل - القاهرة - كشف مصدر داخل النادي الأهلي، موقف محمود كهربا من مواجهة الفريق الأحمر ضد صنداونز الجنوب الأفريقي المقبلة.

وغاب محمود كهربا، عن الأهلي في المواجهة الماضية أمام صنداونز، بسبب تعرضه للإصابة وفضل السويسري مارسيل كولر عدم المجازفة به.

وعلم موقع الخليج 365، أن محمود كهربا جاهز تماما للمشاركة مع الفريق الأحمر في مواجهة صنداونز المقرر لها غدا بعد شفائه من الإصابة.

وأوضح المصدر، أن محمود كهربا كان يعاني من الإصابة بألام خفيفة في العضلة الخلفية، ورفض كولر مشاركته، وتم تجهيزه للمشاركة في مباراة الغد.

ويلتقي الفريق الأول للنادي الأهلي نظيره صنداونز غدا الأربعاء في إياب نصف نهائي بطولة دوري السوبر الأفريقي على استاد القاهرة الدولي بعد الخسارة في الذهاب بهدف دون رد.