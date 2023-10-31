شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يدرس عدة سير ذاتية لتجهيز بديل أوسوريو تحسبًا للرحيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ مسئولو نادى الزمالك دراسة سير ذاتية لعدد من المدربين الأجانب، لتجهيز بديل للخواجة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لفريق الكرة الأول، تحسبًا لرحيله عن منصبه فى أى مرحلة مقبلة، نظرًا لتراجع النتائج، الأمر الذى آثار غموضاً حول مستقبله مع النادى الأبيض.

وترغب إدارة نادى الزمالك فى تحديد هوية المدير الفني الجديد بعد دراسة العديد من السير الذاتية حتى تصبح جاهزة بالبديل، حال الاضطرار لرحيل أوسوريو، لاسيما أن إدارة نادى الزمالك تكثف البحث عن مدرب من المدرسة الأوروبية الذى تتماشى طريقة لعبه مع طريقة الزمالك، حتى يحقق النجاحات المطلوبة.

ورفضت إدارة الزمالك اتخاذ أي قرار بشأن أوسوريو بعد الخسارة من إنبى في المباراة الماضية بنتيجة 2-1، واستقرت على عقد جلسة مع المدرب والجهاز الفني للوقوف على طلباته وتحديد المعوقات التي تعرقل سير العمل بشكل سليم، كما يرغبان فى الوقوف على الأسباب التي أدت للخسارة من إنبى وفقدان ثلاث نقاط غالية، لاسيما أن الفريق حقق فوزًا عريضًا على سموحة في المباراة التي سبقتها بنتيجة 5-1.

وتشهد تلك الجلسة الحديث عن ملف رفع إيقاف القيد عن الفريق، والعمل على إبرام صفقات جديدة في انتقالات شهر يناير المقبل، حيث يعمل مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب بكل قوة على انهاء أزمة إيقاف القيد، وتلبية طلبات المدرب في التدعيمات التي يرغب في إبرامها حتى يتمكن المجلس من محاسبته بعد ذلك.