شكرا لقرائتكم خبر عن مودرن فيوتشر يكشف حقيقة عروض عمر كمال عبد الواحد والأولوية لأعلى سعر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كشف مصدر مسؤول بنادي مودرن فيوتشر، حقيقة تلقي عمر كمال عبد الواحد لاعب الفريق، عروضاً للرحيل عن النادي في يناير المقبل، حيث ترددت أنباء عن دخول اللاعب دائرة اهتمامات القطبين.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة، أن اللاعب لم يتلقى أي عروض للرحيل حتى الآن، مضيفاً أن إدارة مودرن فيوتشر تواصل التفاوض مع اللاعب لتجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

واشترط مجلس إدارة نادي مودرن فيوتشر، وصول عرض مادي ضخم للتخلي عن عمر كمال عبد الواحد لاعب الفريق في يناير المقبل، وأكد وليد دعبس رئيس النادي أنه لو كان هناك عرض سواء خارجي أو داخلي يليق بنادي مودرن فيوتشر وباللاعب فلن يقف النادي في طريق اللاعب، مشيراً إلى أن عمر كمال نجم من نجوم منتخب مصر من خلال نادي مودرن فيوتشر.

وكان الجهاز الفني لمودرن فيوتشر قد قرر استبعاد اللاعب من المباراة الماضية أمام البنك الأهلي في الجولة الخامسة من دوري Nile، والتي انتهت بفوز مودرن فيوتشر بهدفين مقابل هدف.

وجاء قرار الجهاز الفني لمودرن فيوتشر، بعد شعور اللاعب بإجهاد في العضلة الأمامية حيث فضل الجهاز الفني إراحة عمر كمال لعدم تفاقم إصابته.