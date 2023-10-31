شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: على الأهلي مواجهة صن داونز بشخصية البطل و50 ألف متفرج حافز كبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن النادي الأهلي بحاجة إلى استحضار شخصية البطل في مواجهة صن داونز الجنوب أفريقي غداً الأربعاء، وذلك في إياب الدور نصف النهائي بدوري السوبر الأفريقي.

وكان الأهلي قد خسر في مباراة الذهاب التي أقيمت في بريتوريا بهدف نظيف.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي "مع شوبير" عبر إذاعة أون سبورت إف إم: مطلوب من الأهلي أن يكون الأهلي أمام صن داونز، ويكسب ويعدي ويفوت، مطلوب منه يلعب كبطل أفريقيا، والأمور تسير في نطاقها الطبيعي، من غير المعقول أن كل مباراة لنا مع صن داونز تكون رعب، أنت الأهلي ملك أفريقيا، ولديك 50 ألف متفرج التذاكر تم طرحها وانتهت بنفس اللحظة.

أضاف: هناك مدرب قدير وهو كولر، وأرى أن يلعب بالتشكيل التالي: محمد الشناوي، أكرم توفيق، ياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم، علي معلول، إمام عاشور، أليو ديانج، نبيل كوكا، حسين الشحات، رضا سليم وكهربا.

واختتم: هذه المباراة من أول دقيقة يجب أن تصر على الفوز والتسجيل، وإذا سجل الأهلي الهدف الأول سيسجل الثاني، ويجب أن يلعب الفريق بقلب جامد، كل الاحترام لصن داونز ولكن كل خطورته كانت كرتين، واحدة أنقذها الشناوي، وأكرم كان ممتاز.