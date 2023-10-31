شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تسيطر على ميداليات وزن 102كجم بالبطولة العربية والأفريقية للأثقال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيطرت مصر على ميداليات وزن 102 كجم فى البطولتين العربية والأفريقية لرفع الأثقال التى تستضيفها مصر باستاد القاهرة. اللاعب رجب عبد الحي - البطولة العربية لرفع الاثقال (كبار) - (102kg) ذهبية الخطف ذهبية الكلين و نتر ذهبية المجموع اللاعب سيف الدين ايمن- البطولة العربية لرفع الاثقال (ناشئين) - (102kg) فضية الخطف ذهبية الكلين و نتر ذهبية المجموع كما سيطرت مصر على ميداليات 96 كجم ، و جاءت كالتالى : اللاعب أحمد عاشور - البطولة العربية لرفع الاثقال (كبار) - (96kg) ذهبية الخطف ذهبية الكلين و نتر ذهبية المجموع اللاعب سعيد هلال- البطولة العربية لرفع الاثقال (ناشئين) - (96kg) ذهبية الخطف ذهبية الكلين و نتر ذهبية المجموع اللاعب سعيد هلال - البطولة الافريقية لرفع الاثقال (ناشئين) - (96kg) ذهبية الخطف ذهبية الكلين و نتر ذهبية المجموع اللاعب سعيد هلال - البطولة العربية لرفع الاثقال (كبار) - (96kg) فضية الخطف فضية الكلين و نتر فضية المجموع اللاعب عمر محمود - البطولة العربية لرفع الاثقال (شباب) - (96kg) فضية الخطف فضية الكلين و نتر فضية المجموع

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