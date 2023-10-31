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مصر تسيطر على ميداليات وزن 102كجم بالبطولة العربية والأفريقية للأثقال

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القاهرة - سامية سيد -  

سيطرت مصر على ميداليات  وزن 102 كجم فى البطولتين العربية والأفريقية لرفع الأثقال التى تستضيفها مصر باستاد القاهرة. 

 

 

اللاعب رجب عبد الحي - البطولة العربية لرفع الاثقال (كبار) - (102kg)

 

ذهبية الخطف

ذهبية الكلين و نتر 

ذهبية المجموع

 

اللاعب سيف الدين ايمن- البطولة العربية لرفع الاثقال (ناشئين) - (102kg)

 

فضية الخطف

ذهبية الكلين و نتر 

ذهبية المجموع

 

كما سيطرت مصر على ميداليات 96 كجم ، و جاءت كالتالى :

 

اللاعب أحمد عاشور - البطولة العربية لرفع الاثقال (كبار) - (96kg)

 

ذهبية الخطف

ذهبية الكلين و نتر

ذهبية المجموع

 

اللاعب سعيد هلال- البطولة العربية لرفع الاثقال (ناشئين) - (96kg)

 

ذهبية الخطف

ذهبية الكلين و نتر

ذهبية المجموع

 

اللاعب سعيد هلال - البطولة الافريقية لرفع الاثقال (ناشئين) - (96kg)

 

ذهبية الخطف

ذهبية الكلين و نتر

ذهبية المجموع

 

اللاعب سعيد هلال - البطولة العربية لرفع الاثقال (كبار) - (96kg)

 

فضية الخطف

فضية الكلين و نتر

فضية المجموع

 

اللاعب عمر محمود - البطولة العربية لرفع الاثقال (شباب) - (96kg)

 

فضية الخطف

فضية الكلين و نتر

فضية المجموع

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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