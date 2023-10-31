كولر يخصص فقرة فى مران الأهلى الليلة للتدريب على ركلات الترجيح

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القاهرة - سامية سيد - يخصص السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادى الاهلى فقرة في مران الليلة لتدريب لاعبيه على ركلات الترجيح تحسباً للجوء لها في مباراة صن داونز بإياب نصف نهائي دوري السوبر الأفريقى.

يعكف كولر في الساعات الأخيرة على رسم خطة مباراة فريقه لمواجهة صن داونز غدا الأربعاء فى إياب نصف نهائي الدوري الأفريقي لكرة القدم، وهي المباراة التي يسعى خلالها الأهلي للفوز بهدفين أو أكثر، من أجل ضمان الصعود إلى المباراة النهائية للبطولة القارية المستحدثة من الكاف.

ويعمل كولر مع معاونيه على دراسة الأخطاء التي وقعت في مباراة الذهاب بين الأهلي وصن داونز في بريتوريتا، من أجل عدم تكرارها، خاصة الأخطاء فى التمرير وغياب الفاعلية الهجومية، أو الضغط المكثف على دفاع المنافس من أجل تحقيق الهدف المنشود في الفوز بفارق هدفين والصعود إلى المباراة النهائية.

ويحاول كولر الوقوف على كل الثغرات الموجودة فى صفوف صن داونز من أجل بناء الخطة المناسبة للمباراة، فى ظل رغبته فى تحقيق الفوز وتسهيل المهمة على لاعبيه، من أجل تخطي بطل جنوب أفريقيا والوصول إلى المباراة النهائية، وأهمها الربط بين الخطوط وتنويع طرق اللعب والاختراق عن طريق العمق والأطراف واستغلال الفرص من أجل الوصول إلى مرمى الخصم وهز شباكه.

وسبق وتخطى الأهلي عقبة سيمبا التنزاني بنتيجة 3/3 بمجموع المباراتين، وبفضل قاعدة الهدف خارج الأرض بهدفين بعد التعادل ذهابا 2/2 فى دار السلام والتعادل 1/1 في القاهرة.

بينما تخطي صن دوانز عقبة بترو أتلتيكو الأنجولي بهدفين دون في مجموع المباراتين، بعدما فاز ذهابا بهدفين دون رد فى أنجولا وتعادل سلبيا إيابا فى بريتوريا.