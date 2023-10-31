بعد الكرة الذهبية الثامنة.. متى يعلن ليونيل ميسي اعتزاله كرة القدم نهائيا؟

الشارقة - اميمة ياسر -

توّج النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب فريق إنتر ميامي الأمريكي، بجائزة أفضل لاعب في العالم "البالون دور" عن موسم 2023.

ورفع "البرغوث" رصيده إلى 8 كرات ذهبية كأكثر لاعب يفوز بالجائزة عبر التاريخ، وأكثر لاعب تواجد ضمن المراكز الثلاثة الأولى في الكرة الذهبية (13 مرة)، إضافة أنه الوحيد الذي حقق الكرة الذهبية 4 مرات على التوالي.

وكان ميسي قد فاز بالكرة الذهبية 7 مرات منهم 4 سنوات متتالية من 2009 حتى 2012، ثم موسم 2015 و2019، بالإضافة إلى موسم 2021.

وانضم ليونيل ميسي إلى باريس سان جيرمان بموسم 2021/22 قادما من برشلونة ليقضي مع النادي الباريسي موسمين، قبل أن ينتقل إلى إنتر ميامي الأمريكي في موسم 23/24 في صفقة إنتقال حر.

وبعد تسلمه الجائزة، وجه "ميسي" الشكر لكل اللاعبين والشعب الأرجنتيني بعد الفوز بكأس العالم، مضيفًا: "لا اريد انسى كيليان وهالاند الذين قدموا عام لايصدق، خصوصًا هالاند الذي قدم عام استثنائي ولا اشك بأنه سيفوز مستقبلاً".

وعن مستقبله مع كرة القدم وموعد اعتزاله، قال ميسي: "كنت أتحدث عن اعتزالي في الفترة الاخيرة، لكني أريد الاستمرار في لعب كرة القدم، أنا أتدرب دائمًا لكي أكون في حالة بدنية جيدة".

وتابع قائد منتخب الأرجنتين: "لا أعرف متى سأعتزل.. كرة القدم تتغير كل يوم، وآمال اللعب والمشاركة مع فريقي ومنتخب بلادي لفترة طويلة، لأنني أحب كرة القدم واتمنى الاستمرار في الملاعب الفترة القادمة".