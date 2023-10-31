اخبار الرياضه

بعد الكرة الذهبية الثامنة.. متى يعلن ليونيل ميسي اعتزاله كرة القدم نهائيا؟

0 نشر
0 تبليغ

الشارقة - اميمة ياسر -   

توّج النجم الأرجنتيني ليونيل ، لاعب فريق إنتر ميامي الأمريكي، بجائزة أفضل لاعب في العالم "البالون دور" عن موسم 2023.

ورفع "البرغوث" رصيده إلى 8 كرات ذهبية كأكثر لاعب يفوز بالجائزة عبر التاريخ، وأكثر لاعب تواجد ضمن المراكز الثلاثة الأولى في الكرة الذهبية (13 مرة)، إضافة أنه الوحيد الذي حقق الكرة الذهبية 4 مرات على التوالي.

وكان ميسي قد فاز بالكرة الذهبية 7 مرات منهم 4 سنوات متتالية من 2009 حتى 2012، ثم موسم 2015 و2019، بالإضافة إلى موسم 2021.

وانضم ليونيل ميسي إلى باريس سان جيرمان بموسم 2021/22 قادما من ليقضي مع النادي الباريسي موسمين، قبل أن ينتقل إلى إنتر ميامي الأمريكي في موسم 23/24 في صفقة إنتقال حر.

وبعد تسلمه الجائزة، وجه "ميسي" الشكر لكل اللاعبين والشعب الأرجنتيني بعد الفوز بكأس العالم، مضيفًا: "لا اريد انسى كيليان وهالاند الذين قدموا عام لايصدق، خصوصًا هالاند الذي قدم عام استثنائي ولا اشك بأنه سيفوز مستقبلاً".

وعن مستقبله مع كرة القدم وموعد اعتزاله، قال ميسي: "كنت أتحدث عن اعتزالي في الفترة الاخيرة، لكني أريد الاستمرار في لعب كرة القدم، أنا أتدرب دائمًا لكي أكون في حالة بدنية جيدة".

وتابع قائد منتخب الأرجنتين: "لا أعرف متى سأعتزل.. كرة القدم تتغير كل يوم، وآمال اللعب والمشاركة مع فريقي ومنتخب بلادي لفترة طويلة، لأنني أحب كرة القدم واتمنى الاستمرار في الملاعب الفترة القادمة".

الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا