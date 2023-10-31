موعد مباراة السكة الحديد وأبو قير للأسمدة في الدوري المحترفين

ياسر رشاد - القاهرة - يحل السكة الحديد ضيفًا ثقيلا على نظيره أبو قير للاسمدة مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة السادسة في دوري المحترفين ..

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يسعي فريق السكة الحديد استعاده صحوتة من جديد في مباراة أبو قير للأسمدة للمنافسة على مركز المؤهل لدوري الأضواء .

تشكيل السكة الحديد المتوقع لمباراة أبو قير للاسمدة

يوسف رحومة في حراسة المرمى،

في خط الوسط مصطفى عبد الوهاب، باسم عادل، محمد عضل، أحمد فوزي، أحمد ربيع، محمد جمال، محمد أشرف،. محمود كشلط

في خط الهجوم محمد نادي، محمد عصام.

موعد مباراة السكة الحديد وأبو قير للاسمدة

تبدأ مباراة السكة الحديد و أبوقير للاسمدة في تمام الساعة 2.30 مساء بتوقيت القاهرة ، بينما الساعة 3.30 مساء مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، 4.30 مساء بتوقيت الإمارات .

القنوات الناقلة لمباراة السكة الحديد و أبو قيرللاسمدة

تذاع المباراة على الهواء مباشرة على قنوات أون تايم سبورت 1 الناقل الحصري للمباراة وبطولة دوري المحترفين