موعد مباراة حرس الحدود والقناة في دوري المحترفين

ياسر رشاد - القاهرة - يستعرض بوابة الخليج 365 الالكترونية موعد مباراة القناة و حرس الحدود مساء اليوم الثلاثاء على ستاد القناة القديم ضمن منافسات الجولة الـ6 في دوري المحترفين .
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يدخل القناة لقاء حرس الحدود بمعنويات مرتفعه كبيرة بهدف حصد الثلاث نقاط وتحقيق نتيجة إيجابية تجعله مٌتصدرًا ترتيب الدوري .
تشكيل حرس الحدود المتوقع لمباراة القناة
- حراسة المرمى: محمد فوزي.
- خط الدفاع: خالد سامي، حامد الجابري، محمود ممدوح، وأحمد شديد قناوي.
- خط الوسط: مصطفى جمال، يحيى حامد، إبراهيم القاضي، عبدالرؤوف زيكو، جلال الشرقاوي.
- خط الهجوم: محمد القط.
موعد مباراة القناة وحرس الحدود في دوري المحترفين
تبدأ مباراة القناة و حرس الحدود مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 2.30 مساء بتوقيت القاهرة ، و3.30 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، و4.30 مساء بتوقيت الإمارات .