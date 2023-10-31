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موعد مباراة حرس الحدود والقناة في دوري المحترفين

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ياسر رشاد - القاهرة - يستعرض بوابة الخليج 365 الالكترونية موعد مباراة القناة و حرس الحدود مساء اليوم الثلاثاء على ستاد القناة القديم ضمن منافسات الجولة الـ6 في دوري المحترفين .

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يدخل القناة لقاء حرس الحدود بمعنويات مرتفعه كبيرة بهدف حصد الثلاث نقاط وتحقيق نتيجة إيجابية تجعله مٌتصدرًا ترتيب الدوري .

تشكيل حرس الحدود المتوقع لمباراة القناة

  • حراسة المرمى: محمد فوزي.
  • خط الدفاع: خالد سامي، حامد الجابري، محمود ممدوح، وأحمد شديد قناوي.
  • خط الوسط: مصطفى جمال، يحيى حامد، إبراهيم القاضي، عبدالرؤوف زيكو، جلال الشرقاوي.
  • خط الهجوم: محمد القط.

موعد مباراة القناة وحرس الحدود في دوري المحترفين 

تبدأ مباراة القناة و حرس الحدود مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 2.30 مساء بتوقيت القاهرة ، و3.30 مساء بتوقيت المملكة العربية ، و4.30 مساء بتوقيت الإمارات .

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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