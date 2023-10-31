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تشكيل السكة الحديد المتوقع لمباراة أبوقير للاسمدة في دوري المحترفين

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ياسر رشاد - القاهرة - يعتمد أمير عزمي مجاهد بهذا التشكيل لمواجهة فريق أبو قير للأسمدة في لقاء ناري مساء اليوم الثلاثاء على ستاد أبو قير للاسمدة ضمن منافسات الجولة السادسة في دوري المحترفين .

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ترتيب السكة الحديد و أبو قير للاسمدة

يدخل السكة الحديد لقاء أبو قير للاسمدة مساء اليوم الثلاثاء محتلا المركز العاشر برصيد 7 نقاط في جدول ترتيب  دوري المحترفين  بينما أبو قير للاسمدة  يحتل المركز الثالث عشر برصيد 13 نقطة .

يدخل فريق السكة الحديد استعاده صحوتة من جديد في مباراة أبو قير للأسمدة للمنافسة على مركز المؤهل لدوري الأضواء .

تشكيل السكة الحديد المتوقع لمباراة أبو قير للاسمدة 

  • يوسف رحومة في حراسة المرمى،
  • في خط الدفاع  مصطفى عبد الوهاب، باسم عادل، محمد عضل، في في خط الوسط أحمد فوزي، أحمد ربيع، محمد جمال، محمد أشرف،. محمود كشلط
  • في خط الهجوم  محمد نادي، محمد عصام.

موعد مباراة السكة الحديد وأبو قير للاسمدة 

تبدأ مباراة السكة الحديد و أبوقير للاسمدة في تمام الساعة 2.30 مساء بتوقيت القاهرة ، بينما الساعة 3.30 مساء مساء بتوقيت المملكة العربية ، 4.30 مساء بتوقيت الإمارات .

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