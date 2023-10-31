تشكيل السكة الحديد المتوقع لمباراة أبوقير للاسمدة في دوري المحترفين

ياسر رشاد - القاهرة - يعتمد أمير عزمي مجاهد بهذا التشكيل لمواجهة فريق أبو قير للأسمدة في لقاء ناري مساء اليوم الثلاثاء على ستاد أبو قير للاسمدة ضمن منافسات الجولة السادسة في دوري المحترفين .
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ترتيب السكة الحديد و أبو قير للاسمدة
يدخل السكة الحديد لقاء أبو قير للاسمدة مساء اليوم الثلاثاء محتلا المركز العاشر برصيد 7 نقاط في جدول ترتيب دوري المحترفين بينما أبو قير للاسمدة يحتل المركز الثالث عشر برصيد 13 نقطة .
يدخل فريق السكة الحديد استعاده صحوتة من جديد في مباراة أبو قير للأسمدة للمنافسة على مركز المؤهل لدوري الأضواء .
تشكيل السكة الحديد المتوقع لمباراة أبو قير للاسمدة
- يوسف رحومة في حراسة المرمى،
- في خط الدفاع مصطفى عبد الوهاب، باسم عادل، محمد عضل، في في خط الوسط أحمد فوزي، أحمد ربيع، محمد جمال، محمد أشرف،. محمود كشلط
- في خط الهجوم محمد نادي، محمد عصام.
موعد مباراة السكة الحديد وأبو قير للاسمدة
تبدأ مباراة السكة الحديد و أبوقير للاسمدة في تمام الساعة 2.30 مساء بتوقيت القاهرة ، بينما الساعة 3.30 مساء مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، 4.30 مساء بتوقيت الإمارات .