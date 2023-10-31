مفاجآت في تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة صن داونز

استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الاهلي على التشكيل الذي سيخوض به المواجهة المرتقبة أمام صن داونز في دوري السوبر الأفريقي.

ويحل صن داونز ضيفًا ثقيلًا أمام النادي الاهلي على ستاد ” القاهرة الدولي” في إياب نصف نهائي الدوري الأفريقي نسخة 2023.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية أن الأهلي مطالب بأن يصبح بطل أفريقيا في مباراة الغد أمام صن داونز لكونه أكبر نادِ حاصل على لقب دوري الأبطال وجائزة القرن.

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وتابع في حديثه” توقعي سيكون في تشكيل الأهلي يفوز المارد الأحمر، وتخطي صن داونز، بمشاركة أكرم توفيق في مركز الظهير الأيمن، وعودة إمام عاشور للتشكيل، ومشاركة حسين الشحات على حساب بيرسي تاو”.

وجاء تشكيل المتوقع لـ الاهلي أمام صن داونز وفقًا لأحمد شوبير كالتالي:

محمد الشناوي في حراسة المرمي.

خط الدفاع: علي معلول ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة (ياسر إبراهيم) وأكرم توفيق.

الوسط: أليو ديانج وإمام عاشور وأحمد كوكا (أفشة)، وحسين الشحات ورضا سليم.

خط الهجوم: محمود عبد المنعم كهربا.