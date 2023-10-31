موقف كهربا من المشاركة مع الاهلي أمام صن داونز

كشفت تقارير صحفية في الساعات الماضية عن موقف اللاعب محمود عبد المنعم كهربا جناح النادي الأهلي من المشاركة مع المارد الأحمر في اللقاء المقبل أمام نادي صن داونز.

ويواجه النادي الاهلي نظيره صن داونز غدًا الأربعاء الموافق الأول من نوفمبر المقبل في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية ضمن مباريات إياب نصف نهائي الدوري الأفريقي.

واشتكى كهربا في الساعات الماضية من آلام بالعضلة الضامة، تسببت في خروجه من تشكيل الاهلي في اللقاء الماضي أمام صن داونز ضمن فعاليات ذهاب الدوري الأفريقي يوم الأحد الماضي.

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وخضع كهربا إلى أشعة على العضلة الضامة حيث أثبتت جاهزيته لخوض المباراة المقبلة من الناحية الطبية المقرر لها غدصا الأربعاء.

وقام كهربا في الأيام الماضية بجلسات علاج طبيعي مستمرة، من أجل تجهيزه لملاقاة صن داونز حيث من المقرر مشاركته في التدريب الختامي اليوم الثلاثاء.