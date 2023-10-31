السعودية تستضيف كأس العالم 2034

أصبحت المملكة العربية السعودية على مقربة كبيرة من استضافة بطولة كأس العالم 2034 بعد انسحاب أٍستراليا من السباق خلال الساعات الماضية.

ويتواجد فقط داخل قائمة الترشيحات لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم”فيفا” ملف السعودية من أجل نيل شرف استضافة كأس العالم 2034.

وأعلن الاتحاد الأسترالي اليوم الثلاثاء عن عدم ترشحه لاستضافة بطولة المونديال 2034 ليفسح الطريق أمام المملكة العربية السعودية، لتنظيم المونديال بعد القادم .

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ونشر الاتحاد الأسترالي في بيان رسمي جاء نص كالتالي:” لقد بحثنا في إمكانية تقديم ترشيح لاستضافة كأس العالم لكرة القدم، وبعد أخذ جميع العوامل في الاعتبار، توصلنا إلى نتيجة مفادها عدم القيام بذلك في نسخة 2034″.

وأوضح : “بعد استضافة كأس العالم للسيدات FIFA أستراليا نيوزيلندا 2023 بنجاح، وتحطيم الأرقام القياسية، والتي استقبلت ما يقرب من مليونَي شخص في المباريات، في جميع أنحاء أستراليا ونيوزيلندا، فإن الاتحاد الأسترالي طموح لجلب المزيد من البطولات الكبرى إلى شواطئنا”.

وواصل : “لقد بحثنا في إمكانية التقدم بطلب لاستضافة كأس العالم لكرة القدم، وبعد أخذ جميع العوامل في الاعتبار، توصلنا إلى نتيجة مفادها عدم القيام بذلك في بطولة 2034”.

وتابع البيان : “بدلاً من ذلك، نعتقد أننا في وضع قوي لاستضافة أقدم بطولة دولية للسيدات في العالم، وهي كأس آسيا للسيدات 2026، ومن ثم الترحيب بأعظم الفرق في كرة القدم العالمية في كأس العالم للأندية 2029. إن تحقيق ذلك -بعد كأس العالم للسيدات أستراليا ونيوزيلندا 2023 ومع دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في بريسبان 2032- سيمثل عقدًا ذهبيًا حقيقيًا لكرة القدم الأسترالية”.

وأنهى الاتحاد الاسترالي: “نتمنى لـ FIFA وللمضيفين النهائيين لكأس العالم FIFA 2034 أعظم النجاح لصالح اللعبة ولكل من يحب رياضتنا”.