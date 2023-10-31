صدمة قوية لـ تشيلسي الإنجليزي بسبب إيتو ونجم البرازيل

يواجه نادي تشيلسي الإنجليزي في الساعات الحالية خطر عقوبة خصم نقاط من رصيده في بطولة الدوري الإنجليزي نظير التحقيقات التي يخضع لها في الوقت الحالي.

ويأتي تهديد تشيلسي بخصم نقاط من رصيده بسبب التحقيقات التي يخضع لها بخصوص صفقتى الكاميروني صامويل إيتو والبرازيلي ويليان، فى صيف عام 2013.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ” التايمز” الإنجليزية فإن تشيلسي يخضع للتحقيق من جانب رابطة البريميرليج، بشأن صفقتي التعاقد مع صامويل إيتو و ويليان بشأن مدفوعات إلى “كيانات روسية”.

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وأشارت الصحيفة إلى أن رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز ستقوم بمراجعة دقيقة بشأن التدقيق في تعاقدات تشيلسي، كجزء من تحقيق أوسع في المدفوعات الخارجية أثناء عهد المالك الروسي السابق رومان أبراموفيتش.

وانضم إيتو إلى صفوف تشيلسي من فريق إنجي الروسي، في صيف عام 2013، ولعب لمدة موسم واحد، كما انتقل ويليان في ذات الصيف في صفقة وصلت قيمتها إلى 30 مليون إسترليني.