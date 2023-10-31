مبابي يعلق على فوز ميسي بـ الكرة الذهبية.. تصريح مفاجئ

علق كيليان مبابي نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي على فوز زميله السابق الأرجنتيني ليونيل ميسي بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2023.

توج ميسي بجائزة الكرة الذهبية، عن مجلة “فرانس فوتبول” مساء يوم الإثنين في حفل في فرنسا وذلك للمرة الثامنة في تاريخه متفوقًا على غريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وحصل الدولي الأرجنتيني على تلك الجائزة، لعام 2023، بعدما جاء في المركز الأول، ويليه إيرلينج هالاند ثم كيليان مبابي.

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وكتب مبابي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي”انستجرام”:” تهانينا ليو على الجائزة، أنت تستحقها”.

وجاءت المراكز الثلاثين على النحو التالي:

1- ليونيل ميسي “باريس سان جيرمان وإنتر ميامي الأمريكي”

2- إيرلينج هالاند “مانشستر سيتي”

3- كيليان مبابي “باريس سان جيرمان”

4- كيفين دي بروين “مانشستر سيتي”

5- رودري “مانشستر سيتي”

6- فينيسيوس جونيور “ريال مدريد”

7- جوليان ألفاريز “مانشستر سيتي”

8- أوسيمين “نابولي”

9- برناردو سيلفا “مانشستر سيتي”

10- لوكا مودريتش “ريال مدريد”

11- محمد صلاح “ليفربول”

12- ليفاندوفسكي “برشلونة”

13- ياسين بونو “الهلال السعودي وإشبيلية الإسباني”

14- إلكاي جوندوجان “مانشستر سيتي وبرشلونة”

15- إيميليانو مارتينز “أستون فيلا”

16- كريم بنزيما “ريال مدريد واتحاد جدة”

17- خفيتشا كفاراتسخيليا “نابولي”

18- جود بيلينجهام “دورتموند وريال مدريد”

19- هاري كين “توتنهام وبايرن ميونخ”

20- لاوتارو مارتينيز “إنتر ميلان”

21- أنطوان جريزمان “أتلتيكو مدريد”

22- كيم مين جاي “نابولي وبايرن ميونخ”

23- آندري أونانا “مانشستر يونايتد”

24- بوكايو ساكا “أرسنال”

25- جفارديول “مانشستر سيتي”

26- جمال موسيالا “بايرن ميونخ”

27- نيكولو باريلا “إنتر ميلان”

28- مارتين أوديجارد ” أرسنال”

28- كولو مواني “باريس سان جيرمان” مكرر

30- روبن دياز “مانشستر سيتي”