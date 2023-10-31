3 قنوات مفتوحة تُذيع مباراة الاهلي وصن داونز في الدوري الأفريقي

يستعد فريق الكرة الأول بالنادي الاهلي للمواجهة المرتقبة أمام نظيره نادي صن داونز في إطار منافسات بطولة الدوري الأفريقي نسخة 2023.

ويستضيف ملعب ” القاهرة الدولي” المواجهة التي تجمع بين الاهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل أمام صن داونز الذي يديره فنيًا رولاني موكوينا في إياب نصف نهائي الدوري الأفريقي.

وستبدأ صافرة لقاء المارد الأحمر أمام جنوب أفريقيا غدًا الأربعاء الموافق الأول من نوفمبر المقبل في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت السعودية.

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وكان الاهلي قد تعرض لخسارة أمام صن داونز بهدف نظيف في ذهاب نصف نهائي الدوري الأفريقي في اللقاء الذي أقيم يوم الأحد الماضي بملعب” لوفتوس” بجنوب أفريقيا.

ومن المقرر أن يذاع اللقاء على 3 قنوات مفتوحة ويأتي ترددها على النحو التالي:

قناة أبوظبى الرياضية

التردد: 11526.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

قناة أون تايم سبورت

التردد: 11449.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

قناة بى إن سبورتس 1

التردد: 11566.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.