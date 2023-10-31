"اتظلم كتير".. ميدو يكشف مفاجأة بشأن شيكابالا وفتوح في الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، مفاجأة بشأن تحرك مجلس إدارة النادي لتجديد عقود اللاعبين الذي ينتهي عودهم بنهاية الموسم الحالي.

‏‎قال ميدو في برنامجه على قناة المحور: "هقولكم مفاجأة مافيش استعجال من جانب مسؤولي الزمالك لتجديد عقد أي لاعب إلا ثنائي فقط، أحمد فتوح، ومحمود عبد الرازق شيكابالا".

‏‎وأوضح: "الزمالك سعى جاهدا لتجديد عقد شيكابالا لمدة موسم جديد نظرا لأهميته داخل الفريق، وهو يستحق التحية، والإشادة ويستحق اختيار وقت اعتزاله وفقا لما يريد".

‏‎أكمل: "لازم الزمالك يرجع لشيكابالا جزء من حقه وأطالب بسرعة تجديد عقده، خاصة وأنه ظُلم كثيرا طوال مشواره الكروي مع الأبيض".

وأتم تصريحاته: "نفس الأمر ينطبق على أحمد فتوح خاصة وأنه ابن النادي والتجديد له مطلب جماهيري، وهو يستحق التواجد في الزمالك في ظل إمكانياته الكبيرة".