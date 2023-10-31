للبيع ولا هيستمر؟ تضارب تصريحات مسئولي فيوتشر بشأن مستقبل عمر كمال

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت الساعات الماضية، تضارب في التصريحات، بين مسئولي نادي مودرن فيوتشر، بشأن مستقبل، عمر كمال عبدالواحد لاعب الفريق من التجديد أو الرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وينتهي عقد عمر كمال مع فريق فيوتشر، مع نهاية الموسم الحالي، ويحق له التوقيع مع أي فريق خلال شهر يناير المقبل، والرحيل مجانا بنهاية الموسم.

وظهر علاء ميهوب مدير الكرة بفريق فيوتشر، في لقاء تلفزيونية خلال الساعات الماضية وقال: "قولا واحدا عمر كمال معروض للبيع خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، الأكيد بالنسبة لي هو أن اللاعب وجهته واختياره الأول هو الاحتراف الخارجي".

أضاف "ميهوب": "نادي فيوتشر سيكون رغبته من رغبة اللاعب، هو لن يوقع لأي نادي بشكل مجانًا، اللاعب يرغب في الرحيل من خلال النادي".

وفي المقابل قال وليد دعبس رئيس النادي في لقاء تلفزيوني: "متمسكين ببقاء عمر كمال ضمن صفوف الفريق، ولن نبيع اللاعب لا في يناير ولا غير يناير، ورغبة اللاعب الاستمرار داخل النادي، وفي حال وجود عرض خارجي سيتم مناقشته".