بعد تعيينه متطوعا.. عبدالله جورج يكشف دوره في مجلس الزمالك الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف عبد الله جورج، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، دوره مع مجلس الإدارة الجديد خلال المرحلة المقبلة.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، قرر تعيين الدكتور عبدالله جورج مستشارًا لمجلس الإدارة كمتطوع بدون أي مقابل

وقال "جورج" في لقاء تلفزيونية: "سعيد جدا بالتواجد في منصب مستشار مجلس إدارة نادى الزمالك، ويوجد حاليا روح جميلة بين جميع الأعضاء لخدمة القلعة البيضاء".

أضاف عبدالله جورج: "دوري سيكون معاون لمجلس الإدارة في كل شئ يطلبه، وسوف أنقل خبرتي للجميع من أجل الاستفادة منها، ولن اتخلى عن خدمة القلعة البيضاء، مطالبا من الجميع الصبر".

وأتم مستشار مجلس إدارة نادى الزمالك الجديد أنه يتمنى التوفيق لمجلس القلعة البيضاء فى الفترة القادمة، من أجل إعادة نادي الزمالك لمكانته الطبيعية مرة أخرى.