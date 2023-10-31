تغيير إعلامي كامل ومصير أوسوريو.. متحدث الزمالك يكشف ما يحدث داخل الأبيض

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، التطورات الجديدة داخل القلعة البيضاء، بعد أول اجتماع مجلس إدارة أمس، واتخاذ العديد من القرارات.

وقال أحمد سالم في لقاء تلفزيوني: "دوري في المرحلة المقبلة، نقل الأحداث من داخل نادي الزمالك إلى وسائل الإعلام، خاصة وأن هناك أخبار كثيرة من مصادر غير موثوق فيها يتم تداولها وقتها سيكون هناك تدخل بكل تأكيد لتوضيحها".

وأوضح "سالم": "سوف يتولى الملف الإعلامي عضو مجلس الإدارة هاني شكري، وسيكون هناك هيكلة كاملة لقطاع الإعلام سواء قناة النادي أو الموقع الرسمي أو الصفحات الخاصة، وستكون هناك نقلة هامة في هذا الملف".

أكمل: "تم إسناد بعض الملفات الأخرى لأعضاء مجلس الإدارة من أجل التحرك سريعًا فيها، والملف الأهم حاليا والتحدي الأكبر هو حل أزمة قيد اللاعبين قبل شهر يناير المقبل، بالإضافة لحسم ملف تجديد عقود بعض اللاعبين".

أضاف: "اجتماع مجلس الإدارة، لم يتطرق لمناقشة مستقبل الكولومبي كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق، وقطاع كرة القدم مسؤول عنه أحمد سليمان وحسين السيد وسوف يتم اتخاذ القرار الأصلح في الفترة المقبلة".

وأتم تصريحاته: "متجهين لفكرة العمل بدون ضوضاء، وفي هدوء تام لإنجاز المهمة التي نعمل من أجلها وهي مصلحة نادي الزمالك في المقام الأول".