شكرا لقرائتكم خبر عن حسن موسى يكشف المهام المطلوبة منه فى نادى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف اللواء حسن موسى نائب المدير التنفيذى في نادى الزمالك إنه سعيد بمنصبه الجديد فى القلعة البيضاء ، مؤكداً أنه سعيد بالروح الموجودة بين أعضاء مجلس الإدارة لخدمة القلعة البيضاء.

أكد موسى في تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه سيقوم بنفس المهام المطلوبة من المدير التنفيذى مع هشام نصر نائب رئيس المجلس، إلا أن الأخيرسيكون مع مختلف اللجان منها الاستثمار واللجنة القضائية و اللجنة الإدارية العليا ، بينما يكون هو - أى حسن موسى - في باقى ما يخص الإدارة التنفيذية ،من ملف الأعضاء وكذلك ملف الأمن في القلعة البيضاء .

وقال موسى أنه سيكون متعاون مع المجلس في كل ما يطلب منه ، وما يخص نادى الزمالك.

وقرر مجلس إدارة الزمالك تولي هشام نصر نائب رئيس النادي مهمة القائم بأعمال المدير التنفيذي لحين التعاقد مع مدير تنفيذي، وتعيين حسن موسى فى منصب نائب المدير التنفيذي لشئون الأعضاء والأمن.