شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يسمح لوسائل الإعلام بحضور 15 دقيقة من مران اليوم قبل مواجهة صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

سمح الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر بفتح أول 15 دقيقة من مران اليوم الثلاثاء أمام وسائل الإعلام من أجل التقاط الصور والتحدث مع أحد لاعبي الفريق أو أفراد الجهاز الفني بشأن مباراة صن داونز فى إياب نصف نهائي الدوري الأفريقي لكرة القدم.

ويستعد فريق الأهلي لمواجهة صن دوانز فى الثامنة مساء غداً الاربعاء باستاد القاهرة الدولى فى إياب نصف نهائي دوري السوبر الأفريقي.

وفى حال تخطي الأهلي عقبة صن دوانز بطل جنوب أفريقيا سيصل للمباراة النهائية، وينتظر الفائز من من مباراة الوداد المغربى والترجى التونسى، علماً بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الوداد بهدف دون رد فى المغرب.

وتأهل الأهلي إلى نصف نهائي البطولة في نسختها الأولى داخل القارة، بعد تخطيه سيمبا التنزاني في ربع النهائي بالتعادل 2-2 ذهابا و1-1 فى مباراة العودة باستاد القاهرة.

وفاز صن داونز على بيرو أتليتكو الأنجولي فى مباراة الذهاب بهدفين دون رد وانتهت مباراة الإياب في جنوب أفريقيا بالتعادل السلبي.

وأعلنت قنوات أون تايم سبورتس حصولها بشكل رسمي على حقوق نقل مباريات الدوري الأفريقي بمشاركة النادي الأهلي، بجانب قنوات أبو ظبى الرياضية.