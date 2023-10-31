شكرا لقرائتكم خبر عن الجهاز الفنى للزمالك يجهز تقريرا عن فريق الكرة لتقديمه لمجلس الإدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي الزمالك، بقيادة الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، في تجهيز تقرير شامل عن الفريق لتقديمه إلى مجلس الإدارة ، خلال الساعات المقبلة.

ومن المقرر أن يعقد أحمد سليمان وحسين السيد عضوا مجلس الإدارة جلسة مع الجهاز الفني للفريق ، لمناقشة التقرير، والذى من المقرر أن يتضمن تقييم اللاعبين، ومدى التزامهم سواء في التدريبات أو بتعليمات الجهاز الفني

كما أنه من المنتظر أن يتم مناقشة مدير الكرة في التفاصيل الخاصة بالمستحقات المالية للاعبين و كذلك إن كان تم توقيع عقوبات مالية أو خصومات على بعض اللاعبين .

ومن المقرر أن تشهد الجلسة مناقشة التعديلات المقترحة للائحة القديمة الخاصة بلاعبى الفريق من ثواب وعقاب ومكافآت مالية وعقوبات فنية وإدارية.