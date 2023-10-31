شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الاسكواش تحتفل بـ الهالوين عبر الذكاء الاصطناعى ونور الشربينى تتصدر المشهد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الحساب الرسمي لرابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش، صوراً عبر موقع إكس، لأبرز نجوم اللعبة، احتفالاً بعيد الهالوين، وتضمنت الصور ظهور كل من، البطلة المصرية نور الشربيني المصنفة الأولى عالمياً للسيدات، المصنف الثاني دييجو إلياس والنيوزيلندي بول كول، بالإضافة إلى البلجيكية نيلي جليس.

وعلق حساب الرابطة: عيد هالوين سعيد! لقد طلبنا من الذكاء الاصطناعي أن يجعل بعض صور لاعبينا أكثر... رعب.



بول كول



دييجو إلياس



نور الشربيني



نيلي جليس

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" التصنيف العالمي الجديد للاعبات خلال شهر أكتوبر الجاري، وواصلت البطلة المصرية نور الشربيني سيطرتها على التصنيف العالمي للأسبوع التاسع على التوالي، خاصة بعد تتويجها مؤخراً ببطولة كأس جراسهوبر.

وكانت البطلة الصاعدة أمينة عرفي قد حققت رقماً قياسياً لتتخطى الرقم السابق لنور الشربيني بعد دخول عرفي قائمة التوب 20 في عمر 16 سنة لتكون أصغر لاعبة على الاطلاق تصل لهذا التصنيف في هذا السن، حيث كانت نور الشربيني المصنفة الأولى عالمياً، والتي كانت تبلغ من العمر 17 عاماً عندما حققت هذا الإنجاز المثير للإعجاب.