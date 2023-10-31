شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الظاهر السقا: زيارة رئيس الوزراء لسيناء تؤكد موقف الدولة المصرية.. ولن نفرط فى شبر من أرضنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عبد الظاهر السقا، نجم المنتخب الوطني السابق على تأييده التام لموقف الدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينية، ورفضها تصفية القضية على حساب مصر.

وقال السقا فى تصريحات لـ ”الخليج 365”: أؤكد تأييدنا التام لموقف القيادة السياسية فى القضية الفلسطينية، والحمد لله على وجود الرئيس السيسي في تلك الفترة لأنه يعرف جيداً كيف تدار الأمور، ومصر لن تفرط فى شبر من سيناء ولا أى شبر من أرضها.

أضاف: زيارة رئيس الوزراء إلى سيناء اليوم تؤكد على موقف الدولة المصرية، ورفضها التام لتصفية القضية الفلسطينية، نرحب دائماً بكل إخواننا العرب على أرض مصر الجميع مرحب به ولكن ليس على حساب تصفية القضية الفلسطينية.

أكمل: الغبى هو من يعتقد أنه الأذكى دائماً، الأمور أصبحت واضحة والفلسطينيون مثل المصريين أيضاً يرفضون تصفية قضيتهم ومتمسكون بأرضهم.