شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس استاد القاهرة لـ"الخليج 365": مباراة الأهلى تحسم الموعد السنوى لغلق الاستاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف وليد عبد الوهاب رئيس هيئة استاد القاهرة، أن الاستاد يحتاج لإراحة الأرضية مرة واحدة فقط فى العام، وتكون لمدة أسبوعين بسبب زراعة البذور الشتوية.

وقال عبد الوهاب فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إنه كان من المفترض غلق الاستاد فى شهر أكتوبر الجارى إلا أن إقامة المباريات عليه ، حالت دون ذلك، و من المقرر أن تحسم مباراة الاهلى وصن داونز فى إياب نصف نهائى الدورى الأفريقى، المقرر لها غدا بالاستاد موقف الغلق من عدمه .

وأكد رئيس هيئة استاد القاهرة أن الاستاد يستضيف مباراة الأهلى وصن داونزغدا الأربعاء، ومباراة منتخب مصر وجيبوتى يوم 16 نوفمبر في تصفيات كأس العالم، وحال فوز الاهلى غدا سيتم تأجيل غلق الاستاد الى بعد مباراة المنتخب، وحالة الخسارة سيتم غلق الاستاد 15 يوما ، لزراعة البذور الشتوية ، على أن يتم الفتح قبل مباراة الفراعنة .

وتطرق وليد عبد الوهاب أن الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة يتابع باستمرار مدى جاهزية الاستاد لاستقبال المباريات، وتذليل أى عقبات قد تواجه الاستاد.