شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد السلاح: مؤتمر رئيس الوزراء بسيناء رسالة مهمة لاستمرار تطوير المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وقال الحسينى فى تصريح لـ الخليج 365، إن هذا المؤتمر يؤكد أن سيناء فى بؤرة اهتمام الدولة المصرية وأن مشروعات تنمية سيناء مستمرة مهما حدث وما يحدث لن يعرقل تطوير سيناء، مشيرا إلى أن إتحاد السلاح بصدد زيارة إلى سيناء من أجل العمل على توسيع قاعدة اللعبة فى المنطقة خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح مؤتمر رئيس الوزراء أن الدولة المصرية والقيادة السياسية أولت أهمية كبرى فى سبيل تطوير سيناء، على كافة المستويات والقطاعات المختلفة، وذلك فى سبيل إتاحة الخدمات لأهالى سيناء، وجاء من ضمن مشروعات الدولة فى سيناء الاهتمام بمنظومة الصحة والتعليم وغيرها من المجالات.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن سيناء شهدت مشروعات فى الـ10 سنوات الماضية بأكثر من 600 مليار جنيه، فيما حازت محافظة شمال سيناء على مشروعات بقيمة 290 مليارا، وجرى تنفيذ أكثر من 1000 مشروع فى كل المجالات، ووصل حجم محطات تحلية المياه في شمال سيناء (منفذ وجارى تخطيطه) إلى نصف مليون متر مكعب يوميا.

أضاف مصطفى مدبولى، خلال لقائه بشيوخ وعواقل سيناء بمقر الكتيبة 101 بالعريش: "وفق خطة التطوير الاستراتيجى التى ستنفذها الدولة المصرية في سيناء، وسوف تصبح محافظة شمال سيناء من أفضل المناطق على مستوى الجمهورية فى كل شىء وعلى أعلى مستوى وفق التخطيط والتنفيذ الذى سيتم على هذه الأرض".