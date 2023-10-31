شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تطلب بروتوكول تعاون مع الاتحاد الرياضى المصرى للجامعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور عرفة سلامة سكرتير عام الاتحاد الرياضى المصرى للجامعات، وفدا من السفارة الصينية بالقاهرة والذي ضم الوزير لو شون شينج المستشار التعليمى للسفارة الصينية فى مصر وبان يوهان سكرتير الملحق التعليمى بالسفارة وسيو شيكى مسئولة الاتصال بالسفارة.

وطالب الوفد الصيني بعقد بروتوكول تعاون بين معهد الوشو كونغ فو بالصين وجامعة الأولمبياد الصينية مع الاتحاد الرياضي المصري للجامعات الذي يترأسه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالاضافة الى تبادل الزيارات بين فرق معهد الوشو كونغ فو وفرق اللعبة بالاتحاد الرياضي المصري للجامعات.

كما قام الوزير لو شون شينج بالتنسيق بشأن الحصول على دعم الاتحاد الرياضي المصري للجامعات للسيدة لوجين مرشحة الصين في انتخابات الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية على منصب نائب الرئيس.

وخلال الزيارة تبادل الطرفان الدروع والهدايا التذكارية وتعد هذه الزيارة هي الثانية لوفد السفارة الصينية بالقاهرة الي الاتحاد الرياضي للجامعات خلال الفترة الأخيرة.