شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي المصري يحتوي أزمة كولر وإمام عاشور والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

أنهى مسؤولو النادي الأهلي المصري، الأزمة التي نشبت مؤخراً بين مارسيل كولر المدير الفني للفريق وإمام عاشور لاعب الفريق قبل مباراة الأربعاء، أمام صن داونز في إياب نصف نهائي دوري السوبر الإفريقي.

واقترب إمام عاشور من المشاركة مع الفريق الأحمر في مباراة الأربعاء التي تقام في استاد القاهرة، بعدما غاب عن مباراة الذهاب في بريتوريا التي انتهت بفوز صن داونز بهدف نظيف.

ونشبت أزمة بين إمام عاشور والسويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، بسبب عدم مشاركته في مباراة سيمبا التنزاني التي أقيمت بدار السلام في ذهاب الدور الأول بدوري السوبر الإفريقي.

وقال مصدر بالنادي الأهلي إن إمام عاشور كان يعتقد بأنه سيشارك في مباراة الذهاب أمام سيمبا التنزاني، وكان واثقاً من أنه سيخوض اللقاء بعدما أصر كولر على وجوده على دكة البدلاء، لكنه لم يشارك، وعندما رجع من تنزانيا لم يتدرب بالجدية الكافية ولم ينل إعجاب كولر ولم يلعب مباراة العودة أمام سيمبا أيضاً.

ويخوض الأهلي في الثامنة مساء الأربعاء بتوقيت القاهرة مباراة الإياب أمام صن داونز، ويحتاج إلى الفوز بفارق هدفين نظيفين للمرور مباشرة لنهائي دوري السوبر الإفريقي.