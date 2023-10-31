شكرا لقرائتكم خبر عن ليس ريال مدريد ومانشستر سيتي.. تعرف إلى أفضل فريق أوروبي هذا الموسم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

من هو أفضل فريق أوروبي هذا الموسم ؟ ليس ريال مدريد أو برشلونة ومانشستر سيتي، بل فنربغشة التركي بقيادة نجم مانشستر سيتي وإنتر ميلان السابق البوسني إيدين دزيكو.

وحقق فنربغشة فوزه الـ19 على التوالي هذا الموسم بجميع المسابقات، آخرها فوزه الأحد بخماسية نظيفة على ملعب خصمه بنديكسبور ليبقى متصدراً بفارق نقطتين عن وصيفه غلطة سراي.

وفاز فنربغشة في دوري المؤتمر الأوروبي 3-1 على لودوغريتس رازجراد البلغاري يوم الخميس الماضي، وكان الثالث على التوالي، بعد فوزه أيضاً على نورديسيلاند الدنماركي، وسبارتاك ترنافا السلوفاكي في تصفيات البطولة.

وسجل دزيكو «هاتريك» في مباراة الأحد ليرفع رصيده إلى 12 هدفاً في 14 مباراة هذا الموسم، ويبدو أن البوسني الذي انتقل مجاناً للفريق في الصيف استطاع التأقلم سريعاً على أجواء الكتيبة التي يقودها المدرب إسماعيل كارتال الذي تولى المنصب للمرة الثالثة.

ويضم فنربغشة نجماً آخر من نجوم الدوري الإنجليزي وهو لاعب الوسط فريد المنتقل من مانشستر يونايتد، والذي صنع 5 أهداف للفريق، وشارك في جميع مبارياته.

في الوسط يلعب دوسان تاديتش الذي لعب 4 سنوات في ساوثمبتون الإنجليزي، وانتقل لفنربغشة في يوليو/تموز الماضي بعد 5 سنوات ناجحة في أياكس الهولندي. يضم الفريق أيضاً خريج أكاديمية اليونايتد جوش كينغ الذي لعب في بلاكبيرن وبورنموث وإيفرتون وواتفورد، وسجل 4 أهداف حتى الآن، كما يلعب في الفريق ميشي باتشواي مهاجم تشيلسي السابق الذي عقد شراكة ناجحة مع دزيكو وسجل 4 أهداف حتى الآن، وفي الفريق جناح رينجرز الاسكتلندي السابق ريان كنت وظهير كوينز بارك برايت أوساي صاموئيل.

واستثمر النادي الأموال التي حصل عليها من بيع أردا غولر لريال مدريد مقابل 17 مليون إسترليني وألتاي بايندير لمانشستر يونايتد مقابل 4 ملايين إسترليني في الصيف لشراء فريد وجنكيز أوندر والبولندي سيباستيان زيمانسكي، ويتطلع الفريق لتمديد انتصاراته يوم الأحد المقبل عندما يستضيف صاحب المركز الخامس طرابزون سبور.