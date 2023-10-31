الصين تطلب بروتوكول تعاون مع الاتحاد الرياضي المصري للجامعات

ياسر رشاد - القاهرة - استقبل الدكتور عرفة سلامة سكرتير عام الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، وفدا من السفارة الصينية بالقاهرة والذي ضم الوزير لو شون شينج المستشار التعليمي للسفارة الصينية في مصر وبان يوهان سكرتير الملحق التعليمي بالسفارة وسيو شيكي مسئولة الاتصال بالسفارة.

وطالب الخليج 365 الصيني بعقد بروتوكول تعاون بين معهد الوشو كونغ فو بالصين وجامعة الأولمبياد الصينية مع الاتحاد الرياضي المصري للجامعات الذي يترأسه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالاضافة الى تبادل الزيارات بين فرق معهد الوشو كونغ فو وفرق اللعبة بالاتحاد الرياضي المصري للجامعات.

كما قام الوزير لو شون شينج بالتنسيق بشأن الحصول على دعم الاتحاد الرياضي المصري للجامعات للسيدة لوجين مرشحة الصين في انتخابات الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية على منصب نائب الرئيس.

وخلال الزيارة تبادل الطرفان الدروع والهدايا التذكارية وتعد هذه الزيارة هي الثانية لوفد السفارة الصينية بالقاهرة الي الاتحاد الرياضي للجامعات خلال الفترة الأخيرة.