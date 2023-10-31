الليلة.. القناة تصطدم بحرس الحدود من أجل صراع الصدارة بدوري المحترفين

ياسر رشاد - القاهرة - يحل فريق حرس الحدود ضيفا ثقيلا على نظيره القناة مساء اليوم الثلاثاء على ستاد القناة ضمن منافسات الجولة الـ6 في دوري المحترفين .
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يدخل فريق القناة طامحًا بحصد ثلاث نقاط جديدة في مشوارة بدوري المحترفين لصدارة ترتيب المحترفين برصيد 13 نقطة .
ترتيب القناة و لافينا في دوري المحترفين
يحتل القناة المركز الثالث قبل لقاء حرس الحدود برصيد 10 نقاط ، فيما يدخل حرس الحدود مباراة القناة محتلا المركز الخامس برصيد 9 نقاط .
تشكيل حرس الحدود المتوقع لمباراة القناة
حراسة المرمى: محمد فوزي.
خط الدفاع: خالد سامي، حامد الجابري، محمود ممدوح، وأحمد شديد قناوي.
خط الوسط: مصطفى جمال، يحيى حامد، إبراهيم القاضي، عبدالرؤوف زيكو، جلال الشرقاوي.
خط الهجوم: محمد القط.
موعد مباراة القناة وحرس الحدود في دوري المحترفين
تبدأ مباراة القناة و حرس الحدود مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 2.30 مساء بتوقيت القاهرة ، و3.30 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، و4.30 مساء بتوقيت الإمارات